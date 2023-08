Estratégias avançadas de Videomonitoramento irão garantir maior segurança na 23ª Festa Nacional da Maçã de São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim, por meio da Comissão Central Organizadora (CCO) da Festa Nacional da Maçã, juntamente com a Ugioini Eventos e a Polícia Militar, realizou uma reunião estratégica no gabinete do prefeito, nesta última terça (22), visando fortalecer a segurança do mais aguardado evento do ano. A reunião contou com a presença do Major Borges, Subcomandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Appel da Companhia de São Joaquim.

A pauta central da reunião foi a discussão e elaboração de estratégias avançadas de videomonitoramento para garantir a segurança dos participantes e visitantes durante a Festa Nacional da Maçã. Com a premissa de utilizar tecnologia de ponta, a colaboração entre a Prefeitura, a CCO, a Ugioini Eventos e a Polícia Militar promete elevar os padrões de segurança da Festa Nacional da Maçã.

Durante a reunião, foram discutidas as áreas-chave de monitoramento, pontos estratégicos para a instalação de câmeras, análise de fluxo de pessoas e a utilização da inteligência policial para identificar potenciais riscos.

A introdução de tecnologias inovadoras no videomonitoramento, aliada à expertise da Polícia Militar, demonstra o comprometimento das autoridades em proporcionar um evento seguro que promete estabelecer um novo padrão de segurança para a Festa Nacional da Maçã.