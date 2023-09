Confira o que rolou no primeiro dia da 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

Na noite de 7 de setembro de 2023, São Joaquim, na Serra Catarinense, deu início à 23ª Festa Nacional da Maçã, um evento que celebra a maçã e destaca sua importância econômica. Autoridades, incluindo o governador Jorginho Melo e o prefeito Giovani Nunes, estiveram presentes no evento de abertura e enfatizaram a relevância da maçã para a economia local e estadual.

Durante a abertura, destacou-se a necessidade de investimentos no setor da maçã, com o governador comprometendo-se a retomar obras paralisadas. O prefeito Giovani Nunes ressaltou que a maçã é um pilar econômico fundamental para a região, com mais de 2.000 produtores.

A festa é caracterizada por sua programação, permitindo que os visitantes desfrutem de várias atrações sem a necessidade de comprar ingressos, com exceção dos shows nacionais. A programação inclui shows nacionais e participação de grupos regionais, além de pavilhões para degustação de produtos locais.

A 23ª Festa Nacional da Maçã promete ser um evento marcante na valorização da produção de maçã no Brasil, celebrando não apenas a fruta, mas também sua contribuição para a economia local e regional.

O Palco Gala recebeu a primeira apresentação da noite com show Zé Henrique, Musical Grupo Matizes. o Palco Fuji recebeu o DJ Ari SL e finalizou com o show nacional da dupla Munhoz e Mariano na atração da primeira madrugada de shows.

Munhoz e Mariano que destacaram, no repertório, grandes sucessos da carreira como “Seu Bombeiro”, “Alma de Peão”, “Box do Chuveiro”, entre outros grandes sucessos da dupla.

Clique na imagem para abrir a galeria:

