PRF: Balanço Operação Tiradentes 2022

A PRF encerrou à meia-noite de ontem, 24 de abril, a Operação Tiradentes 2022, que começou à zero hora de quarta, dia 20. Nestes cinco dias, nas rodovias federais de Santa Catarina, foram registrados 113 acidentes, nos quais 61 pessoas ficaram feridas e seis morreram.

Nos últimos quatro anos não houve Operação Tiradentes devido à pandemia ou ao fato do feriado ter caído no fim de semana. Comparando com 2017, entre 20 a 24 de abril, a PRF registrou redução no número de acidentes e feridos, mas aumento na quantidade de mortos.

2017 2022 Var. 17/22

Acid. 141 113 – 19 %

Feridos 138 61 – 55%

Mortos 03 06 + 100 %

Dentre os seis óbitos, três foram registrados na BR 470 (Indaial, Blumenau e Ibirama), dois na BR 101 (Piçarras e Araquari) e um na BR 116 (Monte Castelo). Chamou atenção o número de motociclistas mortos: quatro pessoas que foram a óbito durante o feriadão ocupavam veículos de duas rodas.

A PRF fez sua parte, realizando intensa fiscalização de trânsito. Dentre as 3.161 infrações flagradas nestes cinco dias, destacam-se 145 por dirigir sob efeito de álcool e 184 por ultrapassagens em local proibido. Ainda 240 pessoas foram flagradas sem o cinto de segurança, 35 motoristas manuseando o celular enquanto dirigiam e também 54 crianças sendo transportadas sem cadeirinha.

Fonte: Núcleo de Comunicação Social