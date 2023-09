Talentos Musicais e Qualidade da Maçã Fuji Brilham no Segundo Dia da Festa Nacional

No segundo dia da emocionante Festa Nacional da Maçã, um dos momentos mais aguardados e celebrados foi a premiação do Concurso Nacional da Qualidade da IG Maçã Fuji. Este evento anual é um verdadeiro destaque na programação, onde os produtores de maçã de todo o país competem para demonstrar a excelência de suas colheitas.

O Palco Gala, sempre brilhante e cheio de energia, foi o cenário para diversas apresentações musicais que fizeram o público vibrar. A noite começou com o grupo “Akele Jeito”, cuja música contagiante e ritmos envolventes animaram a multidão. Em seguida, “Zando e Banda Galileoh” trouxeram sua mistura única de estilos musicais, mantendo a energia lá no alto. E para fechar com chave de ouro, o “Grupo Portal Gaúcho” encantou a plateia com suas músicas tradicionais e folkloricas, mostrando a riqueza cultural da região.

No Palco Fuji, a diversidade musical também estava em destaque. O “Malbec Trio” brindou o público com sua sofisticação musical, enquanto “Sanchezz DJ” manteve a pista de dança pulsando com batidas eletrônicas envolventes. E, é claro, o ponto alto da noite foi o aguardado show nacional de Zé Felipe. O carismático cantor e compositor, filho do renomado Leonardo, presenteou a plateia com seus maiores sucessos, levando todos a cantar e dançar ao som de suas canções inesquecíveis.

O segundo dia da Festa Nacional da Maçã foi um verdadeiro sucesso, combinando a celebração da qualidade da produção de maçã no Brasil com uma programação musical diversificada que agradou a todos os gostos. Foi mais um dia memorável em que a cidade se encheu de alegria, música e, é claro, deliciosas maçãs para todos apreciarem. A festa continua a encantar e surpreender, prometendo mais momentos incríveis nos próximos dias.

Clique na imagem para abrir a galeria:

