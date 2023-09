Um olhar sobre o crescimento e a regulamentação do sector das apostas desportivas no Brasil

As online sport betting registaram um rápido crescimento na indústria das apostas desportivas nos últimos três anos. Abrangem vários desportos, como o futebol, o basquetebol e o voleibol, e suscitam a participação entusiástica dos adeptos.

Um estudo da consultora de jogos e apostas H2 Gambling Capital, sediada em Manchester, prevê que a indústria brasileira de apostas deverá gerar cerca de 3,7 mil milhões de reais em 2023. De notar que 19 dos 20 clubes de futebol brasileiros têm casas de apostas como patrocinadores.

Apoiado por uma profunda cultura desportiva, o governo brasileiro legalizou todas as formas de apostas desportivas em dezembro de 2018. No entanto, essa aprovação se aplica principalmente a empresas de apostas no exterior. Esses marcadores online podem oferecer seus serviços de apostas esportivas no Brasil pagando impostos para aumentar a receita do governo ou pressionando os provedores de apostas locais a mudar suas sedes para o exterior.

Empresas de iGaming como a Sportsbet.io podem fazer publicidade durante os jogos de futebol televisionados. A Sportsbet.io também já recrutou figuras de renome – como o ex-jogador de futebol brasileiro Denílson de Oliveira Araújo – como embaixadores globais da marca. Isso proporciona aos torcedores novas formas de apoiar seus clubes favoritos.

No entanto, isso ainda desperta preocupações sobre o vício em jogos de azar e questões religiosas no Brasil. Embora a lei tenha legalizado as apostas desportivas online, falta-lhe uma regulamentação clara. É por isso que, até que a regulamentação adequada seja estabelecida, apenas as empresas de apostas estrangeiras podem operar no Brasil.

Tipo de aposta nas apostas desportivas

As apostas desportivas têm vários tipos de apostas. Compreender a diferença pode influenciar muito a sua abordagem ao jogo. Isto pode ser particularmente útil para os recém-chegados que ainda estão a familiarizar-se com as apostas desportivas.

1. Linhas de dinheiro

A aposta Moneyline é o tipo de aposta mais popular no desporto e o mais fácil de compreender. Os jogadores têm simplesmente de decidir em que equipa querem apostar.

Se a equipa escolhida ganhar, o jogador recebe um pagamento com base nas probabilidades decididas antes do início do jogo. Se perder, não recebe nada. A aposta moneyline é perfeita para jogadores principiantes que querem aprender sobre apostas desportivas.

2. Over Under

Over Under, também conhecida como aposta de totais, é uma aposta em que os jogadores têm de prever o total de pontos marcados entre ambas as equipas. Os jogadores têm de prever se o total de pontos no final do jogo vai ser inferior ou superior à previsão definida pelo site de apostas desportivas.

Por exemplo, o Sportsbook.io definiu uma previsão de uma pontuação total de 4 entre o Botafogo e o Palmeiras. Tem de apostar se a pontuação total final é inferior a 4 ou superior a 4.

3. Parlay

As apostas Parlay são incrivelmente populares em todo o mundo devido ao seu potencial para pagamentos mais elevados em comparação com outras apostas. Este tipo de aposta não é aconselhável para principiantes, uma vez que pode ser muito complicado.

As Parlays têm uma complexidade acrescida, uma vez que os jogadores têm de apostar em vários jogos em simultâneo e prever com exatidão a vitória de todos eles. Mesmo uma única previsão incorrecta resulta na perda de todas as apostas.

Como as apostas desportivas no Brasil continuam a crescer rapidamente, é importante estar informado. Conhecer os diferentes tipos de apostas, como moneylines, over/under e parlays, é fundamental para ganhar. Com fãs de futebol apaixonados e um mercado em crescimento, as apostas desportivas no Brasil têm um futuro brilhante, mas também apresentam alguns problemas que precisam de ser resolvidos.