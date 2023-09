Crédito Pessoal Sicredi é ideal para organizar a vida financeira e realizar sonhos

A opção é indicada para as necessidades imediatas do dia a dia do associado

O Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa com mais de 7 milhões de associados e presença nacional, possui linhas de crédito ideais para o associado organizar a sua vida financeira ou realizar algum sonho, seja uma viagem, iniciar um curso novo, e muito mais.

As vantagens de contratar um crédito pessoal vão muito além da facilidade na contratação. Com o produto, os associados têm um atendimento personalizado, contando com orientação e suporte necessário, segurança e responsabilidade, flexibilidade nos prazos de pagamento, em que é possível quitar o montante no prazo que melhor se encaixa em cada realidade financeira. O valor contratado pode ser utilizado para diferentes necessidades, sem a comprovação da finalidade dos recursos, além de realizar o pagamento das parcelas por meio do débito em conta.

Para o Assessor de Negócios da Sicredi Altos da Serra RS/SC, Alan Gilberto Franceschet dos Santos, o crédito pessoal é apoio financeiro ideal para necessidades imediatas do dia a dia. “Este crédito possibilita o nosso associado liquidar compromissos financeiros, ele pode dar início ou investir em seu negócio e realizar seus sonhos e objetivos”, finalizou.

O associado pode contratar seu recurso através do Aplicativo Sicredi ou na agência mais próxima, com o seu gerente de contas. Saiba mais em sicredi.com.br/site/credito/para-voce/credito-pessoal/.

