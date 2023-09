O técnico recordista em termos de número de FA Cups conquistadas

Tornar-se o vencedor da FA Cup – o mais antigo torneio de futebol conhecido – é honroso e prestigioso. É claro que, em 1xBet – seu site de aposta estão disponíveis todos os confrontos desse torneio nos últimos anos.

Entre os principais recordistas da história desse campeonato, podemos destacar o técnico francês Arsene Wenger. Em seu currículo constam até 7 vitórias no lendário torneio. Todos esses prêmios Wenger recebeu graças ao "Arsenal" de Londres, com o qual trabalhou com sucesso por mais de 22 anos.

O francês ganhou a primeira FA Cup em 1998. E até 2018, quando houve a despedida do “Arsenal”, foram sete prêmios desse tipo. Em 2002, Wenger recebeu o maior prêmio da França: a Ordem da Legião de Honra e, um ano depois, tornou-se Comandante Cavaleiro da Ordem do Império Britânico por serviços especiais ao futebol.

Até hoje, o recorde de Wenger na FA Cup ainda permanece. Essa é a melhor prova da grandeza do técnico francês.

Mas mesmo sem seu mentor, o "Arsenal" apresenta excelentes resultados.

Os segredos do sucesso de Wenger na FA Cup

Os segredos do sucesso de Wenger na FA Cup

A FA Cup sempre foi um torneio prioritário para a equipe treinada por Wenger. Aqui é importante observar que isso foi possível graças a:

excelente relacionamento com todos os jogadores da equipe;

capacidade de distribuir corretamente as forças por toda a distância, inclusive em partidas decisivas;

grande experiência pessoal como jogador de futebol;

mentoria de coração, quando você entende como interagir com os membros da equipe e motivá-los a jogar forte e a vencer.

Em 2018, o técnico deixou o clube e se aposentou como treinador. Atualmente, Wenger é o chefe do departamento de desenvolvimento de futebol global da FIFA e lembra com carinho dos anos de sucesso como mentor e de sua equipe local.

Em 2018, o técnico deixou o clube e se aposentou como treinador. Atualmente, Wenger é o chefe do departamento de desenvolvimento de futebol global da FIFA e lembra com carinho dos anos de sucesso como mentor e de sua equipe local.