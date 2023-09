Promoções de Primavera Imperdíveis nos Supermercados Zabot em São Joaquim

A primavera chegou com todo o seu esplendor e, para celebrar essa estação vibrante, os Supermercados Zabot em São Joaquim estão oferecendo uma série de promoções irresistíveis durante o mês de setembro. Prepare-se para três dias de ofertas incríveis, onde você poderá encontrar produtos essenciais com preços reduzidos e verdadeiramente imbatíveis.

Para começar, o Leite Aurora, um item fundamental em qualquer cozinha, estará disponível por apenas R$ 3,29 durante este final de semana. A refrescante Coca-Cola e a lata de cerveja Nova Schin de 350ml também estão com descontos imperdíveis, garantindo que suas celebrações na primavera sejam ainda mais especiais.

Entre as ofertas que merecem destaque nesta temporada, temos o famoso Ketchup Heinz de 397g, disponível por apenas R$ 8,74 a unidade. Se você busca ingredientes para suas receitas, o óleo de soja Soya de 900ml, com sua prática embalagem PET, está com um preço especial de apenas R$ 5,48. Além disso, o açúcar Duçula de 5kg está sendo vendido por apenas R$ 19,49 a unidade, permitindo que você abasteça sua despensa a um preço super acessível.

Veja as promoções:

E para aqueles que apreciam uma boa carne, a oportunidade é única! A carne bovina de primeira qualidade da marca Tatu está disponível por apenas R$ 32,90 o quilo, garantindo que seus churrascos e pratos favoritos tenham o melhor sabor. Se você prefere carne suína, a Bisteca Suína está à venda por apenas R$ 13,24 o quilo, uma verdadeira barganha para os amantes da carne de porco.

Não perca tempo e venha aproveitar estas promoções de primavera nos Supermercados Zabot em São Joaquim. Garantimos que você encontrará ótimos produtos a preços incríveis para tornar esta estação ainda mais especial. Corra para as nossas lojas e faça suas compras enquanto durarem os estoques. A primavera nunca foi tão saborosa e econômica!

Veja as ofertas na íntegra em PDF: