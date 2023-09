Secretaria de Estado da Saúde alerta sobre os cuidados com a saúde em dias de calor extremo

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta a população sobre os cuidados necessários com a saúde em dias de calor extremo. A recomendação se faz necessária diante da previsão de uma onda de calor ao longo dessa semana em Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil estadual, no período da tarde as temperaturas devem passar dos 30ºC, se aproximando dos 40ºC no Oeste, Norte e Litoral Sul.

Nestes dias, segundo a SES, beber bastante água é fundamental. Quando a pessoa sente sede é porque já deveria ter tomado água. Então deve-se antecipar essa necessidade tomando água mesmo quando não se tem sede. O recomendado é tomar de dois a três litros de água por dia.

“A preocupação deve ser maior com as pessoas mais vulneráveis. É preciso ter atenção com os idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas e gestantes que podem ficar desidratados mais rapidamente”, alerta a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Além da hidratação, vestir roupas leves e claras, usar bonés ou guarda-chuva ao sair no sol, bem como o protetor solar. Além disso, em dias muito quentes deve-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e de alimentos pesados, como os gordurosos, que têm digestão mais lenta. Opte por frutas e comidas mais leves que facilitam a digestão.

Dicas para cuidar da saúde nas altas temperaturas:

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 10 e 16h;

– Use chapéus e óculos escuros (especialmente para pessoas de pele clara). Proteja as crianças com chapéu de abas;

– Use roupa solta, de preferência de algodão, e aplique sempre protetor solar;

– Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais à sombra, frescos e arejados;

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– ATENÇÃO! Os recém-nascidos, as crianças, os idosos e as pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água!

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

– Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes.

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde