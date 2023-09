Associação Rural de São Joaquim e Sindicato Rural promovem a 33ª Feira da Novilho/ Novilha e gado geral quinta-feira, 21 setembro

A Associação Rural e o Sindicato Rural de São Joaquim, com apoio da Associação Rural de São Joaquim, da prefeitura municipal de São Joaquim, da Faesc/ Senar e Cidasc convidam os agropecuários, para 33ª Feira da Novilha e Novilho e gado Geral , que será realizada no dia 21 de setembro na próxima quinta-feira, a partir das 18:30h, de forma híbrida e transmitida ao vivo pelo YouTube, no canal da Camargo Agronegócio, os animais serão apresentados na pista diretamente na sede no Parque Nacional da Maçã, no Parque Nacional da Maça e com visitas as mangueiras.

Informações através da Associação Rural e Sindicato Rural de São Joaquim, e Camargo Agronegócio.



Não perca a oportunidade de realizar um bom negócio.