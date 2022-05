Rio do Rastro Marathon vai reunir 1.500 atletas em Santa Catarina

Novidades marcam a 2ª edição do evento nos dias 14 e 15 de maio

Passar de carro pela Serra do Rio do Rastro encanta qualquer um, mesmo que em alguns momentos as curvas e subidas íngremes provoquem uma sensação de aflição. Então imagine, correr por ela, que foi considerada a estrada mais espetacular em 2012 em uma enquete de uma revista espanhola. É o que está no objetivo de 1.500 atletas de corrida e ciclismo, de várias partes do Brasil nos dias 14 e 15 de maio. A Rio do Rastro Marathon chega à 2ª edição com uma grande expectativa entre os corredores e ciclistas, principalmente para aqueles que vão estrear numa prova tão desafiadora e deslumbrante como essa.

“Minha decisão de correr, veio após conhecer a região de Bom Jardim da Serra, que lugar lindo, enche os olhos! Imaginei como seria incrível poder fazer este trecho correndo, afinal eu parava a cada curva para bater uma foto para guardar aquele momento na memória”, conta Débora Reis, atleta de Florianópolis.

Quem corre a Rio do Rastro Marathon vive justamente este tipo de experiência: única, e até indescritível diante do que encontra no percurso. Uma nova descoberta, mesmo para quem já correu serra acima. O ultramaratonista e médico Adriano Gomes, na edição de estreia, em outubro, de cara se inscreveu nas duas provas de corrida, 25km no sábado e 42km no domingo. “Vencer a Serra uma vez é um grande desafio. Vencê-la duas vezes consecutivas é superar o limiar do que parece ser impossível e descobrir novos limites para o que se pode fazer. E eu fiz isso, em 2021, relata o Dr. Corrida, como é conhecido nas redes sociais.

Para o atleta de Recife, se tornar Guardião da Serra duas vezes, não bastou. Tanto é, que nas próximas semanas, Adriano volta a Santa Catarina para encarar as duas provas novamente, e estar no seleto grupo de 50 corredores que vão fazer parte da Missão do Guardião. “Vou fazer uma nova viagem aos extremos do que sou capaz. E a Rio do Rastro Marathon terá um presente especial: uma medalha extra – não para me premiar por uma distância ou um tempo, mas, como símbolo daquele momento em que não medi esforços ou impus limites físicos para ser um verdadeiro Guardião da Serra do Rio do Rastro”, completa entusiasmado.

Os atletas que completarem as duas distâncias vão ganhar uma medalha de finisher de 67km, uma das novidades da edição deste ano que a Corre Brasil e o Mountain Do criaram a pedido dos corredores. Os três primeiros colocados no masculino e feminino vão ganhar troféu.

DESAFIO DOS 12 MARCA A ESTREIA DE MUITOS ATLETAS NA SERRA

As provas de corrida acabam virando um evento para toda a família, e muitos corredores ‘nascem’ assim, assistindo alguém correr, se superar e vencer desafios. Mas encarar a Rio do Rastro Marathon exige um treinamento específico para enfrentar os 25km e os 42km.

A Débora que teve amor à primeira vista com a Serra, tem em casa um grande exemplo na corrida, o marido Fabiano Braun, ultramaratonista e treinador da Floripa Runners, que vai fazer os 25km de corrida na Rio do Rastro Marathon. Ela também tinha se inscrito para a prova de sábado, mas foi surpreendida com a notícia da nova modalidade este ano: o Desafio dos 12. “Depois que eu participei de um treino realizado pela minha assessoria, decidi que isso não era pra mim, e pensei em desistir, foi quando veio a grata surpresa dos 12 km. Esse era o trecho que eu mais queria correr, o topo. Continuo achando que será um grande desafio, mas estou empolgada para seguir perdendo o fôlego com a subida, e as lindas paisagens da Serra.”

Assim, como nas outras duas provas, no Desafio dos 12 também terá tempo de corte. Os atletas precisam passar pelo km 8 com até 2h03min59s de prova, e o máximo para fechar o percurso é 2h44m59s. A nova modalidade será no domingo, com largada às 10h15 da manhã, no mirante 12, em Lauro Müller.

Os atletas inscritos vão chegar até o ponto inicial, com um ônibus exclusivo da organização, que será o único meio de deslocamento, já que a Serra fica totalmente fechada para carros particulares, durante a realização das provas no fim de semana.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL NA CHEGADA DOS ATLETAS

Todas as chegadas se tornam uma festa. Mas a Corre Brasil e o Mountain Do querem que este momento que marca o auge da superação dos corredores e ciclistas que vão participar das provas, seja ainda mais inesquecível. As duas maiores organizadoras de corridas do Sul do Brasil estão preparando uma grande programação cultural no mirante, da Serra do Rio do Rastro, local de chegada dos atletas.

Foram convidados artistas, músicos e bandas para comemorar as vitórias em grande estilo. O violinista Simão Wolf, de Campos Novos, no meio oeste catarinense vai se apresentar no domingo. Ele que tem um longo currículo e experiências na Europa, vai presentear o público com um repertório eclético e popular num show instrumental acompanhado pela banda do músico. “Estamos muito felizes em participar deste evento incrível. Temos certeza de que o show, que já vem fazendo história no Sul do Brasil, vai recuperar a energia de toda a galera. Além de muito interativo, é algo feito com muito carinho. Nos vemos no dia 15 de maio.”

Outra atração confirmada vem de Porto Alegre. É o “The Beatles no Acordeon”, que já participou do International Beatleweek, em 2018 em Liverpoool, fazendo 11 shows na cidade inglesa, incluindo o palco onde os Beatles começaram. “Nosso show é muito autêntico e somar a ele mais uma novidade que é estar numa cidade (Bom Jardim da Serra) que ainda não tocamos e num evento diferenciado, será muito especial e inesquecível”, comemora Diego Dias, gaiteiro e idealizador do espetáculo. Ele já tocou nas principais bandas do Rio Grande do Sul, como Cidadão Quem e Acústicos e Valvulados. O show instrumental une os elementos como o rock e o acordeon e tem surpreendido a plateia nos shows pelo sul do Brasil.

