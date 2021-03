VITÓRIA PARA A SAÚDE DA SERRA CATARINENSE!

Quando temos o coração puro e lutamos pelo que acreditamos, o universo nos inspira e os bons frutos chegam, não para alguns, mas para todos que precisam deles!

Depois de intensas reuniões ontem, o Governo do Estado anunciou que serão abertos 38 novos leitos de UTI em Lages e outros 40 leitos clínicos para enfrentamento da Covid-19.

19 novos leitos de UTI serão abertos em um andar do hospital Tereza Ramos e até 40 leitos clínicos em outro.

A promessa é de que, já na próxima semana, sejam abertos 9 leitos de UTI na ala antiga do hospital, no espaço que abrigava anteriormente a obstetrícia.

Outra boa notícia é que o Hospital Seara do Bem terá mais 10 leitos de UTI, que serão abertos entre o fim de março e o começo de abril.

O Governo do Estado anunciou que vai retomar as obras para finalização da nova ala e o espaço da emergência será transformado em um centro de triagem para pacientes de Covid-19. O secretário também determinou que seja finalizada a reforma do centro cirúrgico e da sala de recuperação.

Deputado Marcius Machado