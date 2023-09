AC Farma e Ultra Popular – 1 Real em compras, um montão de prêmios! está de volta

A promoção ” 1 Real em compras, um montão de prêmios!”, na rede de São Joaquim a Ultra Popular e a AC Farma, tem sido um fenômeno em todo o Brasil, conquistando o coração de inúmeros clientes da rede ao premiá-los com prêmios espetaculares. Com início marcado para o dia 2 de outubro de 2023 e término em 31 de janeiro de 2024, esta promoção oferece aos clientes uma oportunidade única de concorrer a prêmios incríveis que podem transformar suas vidas.

O grande destaque desta promoção é a chance de ganhar uma casa no valor de R$ 500.000,00, o que representa não apenas um prêmio em dinheiro, mas também a realização de um sonho para muitos. Além disso, há 300 prêmios no valor de R$ 500,00, 11 prêmios de R$ 20.000,00 e 11 prêmios de R$ 50.000,00 em jogo, o que significa que há muitas oportunidades de ser premiado.

Para participar desta emocionante promoção, os clientes das Farmarcias Ultra Popular e a AC Farma precisam apenas concluir uma compra de produtos não medicamentosos a partir de R$ 1,00. No entanto, aqui está o diferencial que aumenta ainda mais a emoção: as chances de ganhar podem ser ampliadas com compras progressivas de produtos e também adquirindo o cartão fidelidade, baixando o app ou fazer compras, o cliente estará mais apto a concorrer e ganhar. Isso significa que, quanto mais produtos o cliente adquire, maiores se tornam suas chances de ser um dos sortudos premiados.

A “1 Real em compras, um montão de prêmios” não apenas oferece prêmios significativos, mas também promove a interação e a fidelidade dos clientes, incentivando-os a aproveitar ao máximo as oportunidades de ganhar. Não perca a chance de participar dessa promoção emocionante e transformar sua sorte em algo extraordinário. Corra para suas farmácias Ultra Popular e a AC Farma e comece a aumentar suas chances de ganhar hoje mesmo!