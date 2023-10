71 cidades de SC registram ocorrências após chuvas fortes; veja quais e a situação das rodovias estaduais

As fortes chuvas causaram, até o momento, ocorrências em 71 municípios de Santa Catarina, conforme dados do Governo do Estado. As cidades são afetadas por chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões.

Conforme Governo do Estado, equipes atuam desde o começo da semana no auxílio à população e no monitoramento da situação. O indicativo é de altos volumes de chuva para Santa Catarina nos próximos dias.

Ainda de acordo com os dados divulgados pelo governo, subiu para 28 o número de municípios que emitiram decretos de situação de emergência.

Veja os municípios em situação de emergência

Jaborá, Rio do Sul, Aurora, Rio do Oeste, Laurentino, Rio Negrinho, Campo Alegre, São Bento do Sul, Ibiam, Campos Novos, Frei Rogério, Monte Carlo, Brunópolis, Curitibanos, Corupá, Presidente Getúlio, Itaiópolis, Canoinhas, Papanduva, Mafra, Tangará, Vargem, Mirim Doce, Três Barras, Bela Vista do Toldo, Itaiópolis, São Cristóvão do Sul e Erval Velho.

Situação nas rodovias estaduais

De acordo com relatório atualizado às 23:45 desta sexta-feira (7), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informa:

SC-418, Serra Dona Francisca

Trânsito liberado

SC-390, Serra do Rio do Rastro

Muita água e pedra na pista

Trânsito interditado

SC-110, Lontras

Alagamento – KM 200

Trânsito interditado

Desvio pelo município de Aurora, pela localidade de Fundos Aurora

SC-447, Indaial

Alagamento – KM 198

Trânsito parcialmente interditado

Desvio nas imediações

SC-150, Lacerdópolis

Deslizamento de encosta/terra na pista – KM 96,1

Trânsito parcialmente interditado

SC-114, Taió

Alagamento – KM 120,5

Trânsito interditado

Desvio pela estrada da Induma

SC-355, Jaborá

Erosão na Linha São Miguel sentido Concórdia – KM 151,61

Trânsito interditado

Desvio pela SC-390, Peritiba, Piratuba, Capinzal, Joaçaba

SC-110, Urubici

Deslizamento de encosta – KM 398,8

Trânsito interditado

Desvio pela BR-282 – Serra do Corvo Branco

Queda de barreira – KM 401,350

Próximo à localidade de Pericó

Trânsito parcialmente liberado

Desvio pela BR-282 – Serra do Corvo Branco e Serra do Rio do Rastro

SC-465, Ibicaré

KM 58,15 – rodovia desobstruída

Trânsito liberado

SC-453, Ibicaré

Alagamento – KM 59,8

Trânsito interditado

Desvio pela estrada municipal não pavimentada

SC-110, Aurora

Alagamento – KM 358

Trânsito interditado

Desvio para veículos leves pela localidade de Fundos Aurora

SC-135, Ibiam

Alagamento – KM 157

Trânsito fluindo em meia pista

SC-283, Arabutã

Queda de barreira – KM 32,35

Trânsito interditado

Desvio pela SC-154 – Concórdia/Ita e SC-155 – Ita/Seara

SC-350, Rio do Oeste

Alagamento – KM 335,4

Trânsito parcialmente liberado

SC-416, Garuva

Buracos na pista do KM 9 ao KM 12

Trânsito liberado

SC-114, Salete

Erosão/deslizamento de encosta – KM 113,456

Trânsito em meia-pista

SC-A470a, Mirim Doce

Ponte de acesso ao município interditada – KM 3,565

Desvio pela estrada de terra

SC-A470a, Pouso Redondo

Deslizamento de encosta – KM 1

Trânsito parcialmente interditado

SC-135, Caçador

Deslizamento de encosta – KMs 72,65 e 73,1

Trânsito liberado