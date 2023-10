Rodovia entre São Joaquim e Urubici esta totalmente interditada e cidade fica isolada na Serra Catarinense

Interdições devido a rachaduras e deslizamentos

São Joaquim e Urubici, Santa Catarina – Em uma série de eventos preocupantes, trechos críticos das rodovias da Serra Catarinense foram interditados devido a rachaduras na pista e desmoronamentos. A Polícia Militar de Santa Catarina divulgou informações alarmantes sobre a situação das rodovias estaduais da região serrana, afetando a mobilidade dos moradores e turistas.

A Rodovia SC 110, que liga São Joaquim a Urubici, encontra-se totalmente interditada no quilômetro 381,2, devido a rachaduras na pista e riscos de desmoronamentos, representando um sério desafio para o tráfego na região.

Além disso, a Rodovia SC 114, em São Joaquim, está totalmente interditada devido a uma grande rachadura na pista e risco iminente de demoronamento de toda a encosta.

A Rodovia SC 390, conhecida pela deslumbrante Serra do Rio do Rastro, está interditada devido a uma queda de barreira e desmoronamentos, tornando o trânsito impossível.

Em Urubici, a situação não é diferente, com a Rodovia SC 110 apresentando rachaduras e sendo interditada no quilômetro 381,2.

Diante dessa situação crítica, a Prefeitura está se mobilizando para criar rotas alternativas pelo interior do município, visando a casos de emergência e veículos leves. As autoridades recomendam que os motoristas planejem suas viagens com antecedência e estejam atentos às atualizações sobre a situação das estradas, enquanto equipes de reparo trabalham arduamente para restabelecer a segurança das rodovias na região serrana de Santa Catarina.

As informações da policia:

Alteração referente ao último Boletim é INTERDIÇÃO TOTAL na Rodovia SC 110 KM 381,2 em Urubici

PMRV Informa: Situação das Rodovias Estaduais da Região Serrana

📆09/10/2023

⏱️08:00h

🚧 Rodovia SC 390

Serra do Rio do Rastro

INTERDITADA

Queda de Barreira e água sobre a pista;

🚧 Rodovia SC 114 KM297,7

São Joaquim;

Pista com Grande Rachadura;

**INTERDITADO **

🚧 Rodovia SC 114; Ponte das Goiabeiras, São Joaquim;

Alagamento da ponte;

**INTERDITADO **

🚧 Rodovia SC 120 KM236

Curitibanos;

Pista com Grande Rachadura;

**INTERDITADA **

🚧 Rodovia SC 110 KM 381,2 Urubici

Pista com Rachaduras

*INTERDITADO

🚧 Rodovia SC 110 KM 401 e 405

Próximo a localidade do Pericó, Urubici

**TRÂNSITO EM MEIA PISTA **

Queda de Barreira;

🚧 Rodovia SC 114 KM 276

São Joaquim

Próximo ao Rio Lava Tudo

**Trânsito em Meia Pista **

Queda de Barreira;

🚧 Rodovia SC 112 KM 245.75

Rio Rufino

Pista com rachadura

Requer muita atenção!!

Trânsito normal!!!!

🚧 Rodovia SC 112 KM 256.6

Rio Rufino

Pista com rachadura

Requer muita atenção!!

Trânsito normal!!!!

🚧 Rodovia SC 390 KM 379

Bom Jardim da Serra;

Pista com Rachaduras

Requer muita atenção!!

Trânsito normal!!!!