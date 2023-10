Serra do Rio do Rastro segue interditada; confira a situação de outras rodovias estaduais

A Serra do Rio do Rastro (SC-390) permanece interditada devido a queda de barreiras e a água sobre a pista. As fortes chuvas castigaram a Região Sul, sendo que o trecho foi paralisado no sábado, dia 7. O mau tempo continua nesta segunda-feira, dia 9, e não há previsão de liberação.

Confira abaixo a situação de outras rodovias estaduais da Região Serrana:

Rodovia SC-114 / KM 297,7

São Joaquim;

Pista com Grande Rachadura;

Interditada

Rodovia SC-114 / Ponte das Goiabeiras

São Joaquim;

Alagamento da ponte;

Interditada

Rodovia SC-120 / KM 236

Curitibanos;

Pista com Grande Rachadura;

Interditada

Rodovia SC-110 / KM 381,2

Urubici;

Pista com Rachaduras;

Interditada

Rodovia SC-110 / KM 401 e 405

Próximo a localidade do Pericó, Urubici ;

Queda de Barreira;

Trânsito em meia pista

Rodovia SC-114 / KM 276

São Joaquim / Próximo ao Rio Lava Tudo

Queda de Barreira;

Trânsito em meia pista

Rodovia SC-112 / KM 245.75

Rio Rufino

Pista com rachaduras;

Trânsito normal, mas PMRv recomenda atenção

Rodovia SC 112 / KM 256.6

Rio Rufino

Pista com rachaduras;

Trânsito normal, mas PMRv recomenda atenção

Rodovia SC-390 / KM 379

Bom Jardim da Serra;

Pista com rachaduras;

Trânsito normal, mas PMRv recomenda atenção

A Rodovia SC 110, que liga São Joaquim a Urubici, encontra-se totalmente interditada no quilômetro 381,2, devido a rachaduras na pista e riscos de desmoronamentos, representando um sério desafio para o tráfego na região.