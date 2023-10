Trecho na Serrinha volta a ceder e Defesa Civil toma nova atitude para garantira passagem entre São Joaquim a Lages

O trecho da Serrinha, na SC-114, que liga São Joaquim a Lages, está passando por uma situação crítica devido a uma nova movimentação de solo na pista. O Superintendente de Infraestrutura, O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, juntamente com engenheiros e Defesa Civil, realizaram uma vistoria no local confirmando a gravidade da situação.

De acordo com as novas medições, a pista cedeu mais, e o solo continua cedendo, representando um risco significativo para os motoristas e usuários da via. Como medida de segurança, foi decidido deixar apenas uma faixa aberta para o tráfego, com a implementação de um sistema emergencial de “siga e pare” que entrará em vigor a partir das 18 horas.

É fundamental que os motoristas e usuários da SC-114 estejam cientes da situação e exerçam extrema precaução ao utilizar essa rota. O fechamento completo da pista não está descartado e pode ocorrer a qualquer momento, caso as condições piorarem.

É importante ressaltar que as informações fornecidas são baseadas em avaliações técnicas e não estão relacionadas a opiniões políticas. O objetivo principal é garantir a segurança de todos que trafegam por essa via vital, e as autoridades estão trabalhando arduamente para resolver essa situação delicada.