Liberado a Rodovia entre São Joaquim a Lages pela Serrinha e trânsito fluindo para Urubici e Bom Jardim da Serra

A Coordenadoria Regional de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina acaba de informar que está liberado meia pista no trecho da Serrinha, entre São Joaquim e Lages, na SC-114 no KM 297 no modelo SIGA-E-PARE. A Coordenadoria ainda informou que será feito um novo levantamento para a análise e avaliação técnica.

Já o trecho entre São Joaquim e Urubici na SC-110 no KM 381 o trânsito está liberado, mas ainda será feito o levantamento topográfico ainda na tarde desta quinta, porém o fluxo de veículos segue em fluindo pelo desvio.

E o trecho entre São Joaquim e Bom Jardim na SC-390 km 380 o trânsito também flui em meia pista, existem algumas rachaduras que será averiguado pela SIE (Secretaria de Infraestrutura) porém o tráfego já está liberado. Coordenador Regional de Infraestrutura no Planalto Catarinense, José Ricardo Costa destacou que no momento não há nenhum ponto interditado próximo a São Joaquim e salienta que caminhões carregados possam evitar esse trajeto neste momento preocupação devido às chuvas.

ATUALIZAÇÃO: