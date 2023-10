SC-390 entre Bom Jardim da Serra e São Joaquim tem passagem em meia pista após desmoronamento

Bom Jardim da Serra, 13 de outubro de 2023 – Após o desmoronamento da pista no dia 12 de outubro, a rodovia SC-390, que liga Bom Jardim da Serra a São Joaquim, apresenta agora uma passagem em meia pista no quilômetro 379. A Defesa Civil da região informou que o trecho reaberto pela Secretaria de Infraestrutura – SIE tem aproximadamente 300 metros de extensão e foi construído em uma área de terra, permitindo que o trânsito flua com restrições.

Embora o desvio já esteja em funcionamento, é essencial que os motoristas transitem com cautela, uma vez que as obras no local continuam em andamento. Conforme a Defesa Civil, está prevista a aplicação de uma camada de pedra mais fina no dia 14 de outubro, a fim de melhorar a condição da via e proporcionar um trânsito mais confortável.

A liberação da meia pista representa uma medida importante para facilitar o fluxo de veículos na região. O trecho da SC-390 entre Bom Jardim da Serra e São Joaquim é conhecido por ser um dos mais movimentados da Serra Catarinense, e sua interdição havia causado transtornos consideráveis.

A Defesa Civil também disponibilizou uma imagem que demonstra o trecho de desvio construído na SC-390, localizado no quilômetro 379, em Bom Jardim da Serra. A ação demonstra a resposta rápida das autoridades locais em lidar com a situação, buscando restaurar o acesso e a segurança dos motoristas nessa importante via de ligação entre as cidades.