Nota de pesar: Joaquinense “João Luiz Ribeiro” primeiro ginasta olímpico do Brasil

É com o mais profundo pesar que o Comitê Olímpico do Brasil lamenta a morte de João Luiz Ribeiro, primeiro atleta a representar a ginástica artística do Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos, aos 64 anos.

Natural de São Joaquim (SC) começou a carreira de atleta na Sogipa, de Porto Alegre, experimentando os aparelhos de ginástica do clube depois dos treinos de basquete. Ao se destacar nas competições da modalidade, foi convidado a treinar no Tijuco Tênis Clube, do Rio de Janeiro, e depois no Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo.



Compôs a equipe masculina brasileira que conquistou a primeira medalha da modalidade em Jogos Pan-americanos, o bronze na edição de San Juan, Porto Rico, em 1979. No Mundial de Fort Worth, no Texas, em 79, se tornou o segundo ginasta brasileiro a tirar o brevê conferido pela FIG, a Federação Internacional de Ginástica, uma honraria dada apenas a quem passava da média 9 em grandes competições.

No ano seguinte, disputaria os Jogos Olímpicos de Moscou, na Rússia. Terminou a disputa do Individual Geral na 64ª posição. Nos aparelhos, a melhor posição foi o 53º lugar no solo.

Depois de se aposentar, foi morar nos Estados Unidos e teve duas academias de ginástica artística, em Nova Jersey.