Após uma interrupção causada por chuvas intensas que atingiram o estado de Santa Catarina, a Rodovia SC-390, que serpenteia a majestosa Serra do Rio do Rastro, foi reaberta para o tráfego neste sábado. A decisão de liberar o tráfego para automóveis, micro-ônibus e caminhões com peso bruto total (PBT) de até 7 toneladas foi um alívio para a comunidade local e para os viajantes que desejam explorar a região.