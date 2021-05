Governador destaca a importância de novos equipamentos para o serviço aeromédico no estado

Em visita à 2ª Companhia do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar (BOA), com base em Blumenau, nesta quinta-feira, 13, o governador Carlos Moisés conferiu os equipamentos adquiridos pelo Estado que passarão a integrar as aeronaves usadas pelos Bombeiros Militares, em parceria com o Samu, na prestação de socorro e transporte de pacientes nas emergências de saúde. Com investimentos de R$ 462,5 mil na aquisição dos novos kits, as aeronaves terão o serviço aeromédico homologado pela Anac, Ministério da Saúde e o que é mais importante: segurança e mais eficiência no atendimento às vítimas durante os trajetos.

Carlos Moisés destaca que a estrutura a ser utilizada, a partir de agora, nas ocorrências envolvendo as aeronaves oferece mais chance de sobrevivência aos pacientes e atende a uma das missões prioritárias do Estado que é a preservação da vida. “Esses equipamentos trazem uma condição de sobrevida muito maior, além de mais segurança e conforto a quem opera e presta socorro. O resultado é um serviço de mais qualidade e a condição de salvarmos mais vidas”, ressalta o governador.

Equipamentos

Durante a visita, Carlos Moisés acompanhou a explicação técnica sobre os novos equipamentos, conduzida pelo comandante do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar e Samu, tenente-coronel Sandro Fonseca. Entre os itens, está um compressor torácico automático utilizado para reanimação cardíaca. “Este equipamento facilita o trabalho da equipe médica e amplia as chances de sobrevivência em um paciente em parada respiratória”, exemplifica Fonseca.

Duas macas-bolha para o transporte de pacientes com Covid-19 também compõem os kits aeromédicos. “Ela ajuda a evitar o contágio e diminui as chances de contaminação da própria aeronave, facilitando a assepsia”, explica o comandante do BOA.

De acordo com o coronel Ricardo José Steil, que atualmente responde pelo comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a demanda crescente do serviço aeromédico, também em razão da pandemia, exige o reforço na estrutura do suporte avançado para o atendimento das emergências de saúde. “Hoje a gente consegue trabalhar de forma homologada, garantindo uma melhor ergonomia da equipe de socorro e mais qualidade no atendimento do paciente”, afirma. Com a utilização dos equipamentos, é possível operar na modalidade single pilot, otimizando a gestão dos recursos humanos necessários para operar as aeronaves.

Novos itens

As aquisições para o serviço aeromédico, envolvendo esforço conjunto da Casa Civil, da Secretaria da Saúde e do Corpo de Bombeiros Militar contemplam:

Compressor torácico Lucas 3;

Kit aeromédico para o Arcanjo-02, com base em Florianópolis;

Kit aeromédico para o Arcanjo-03; com base em Blumenau

1 maca-bolha (cápsula de isolamento Covid) para Blumenau

1 maca-bolha para Florianópolis.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom