Maçã/Cepea: Estoques baixos controlam cotações, mesmo em semana de feriado

Apesar do feriado da Proclamação da República (15), a comercialização de maçãs teve desempenho satisfatório nas regiões classificadoras durante esta semana (13 a 17/11). De acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, agentes planejam manter seus estoques até meados de dezembro, controlando de forma mais eficiente os volumes.

Assim, os preços podem se manter em bons patamares para a maioria dos perfis. Nesta semana, a variedade gala 110 Cat 1 foi comercializada a R$ 118,5/cx de 18 kg na média das regiões classificadoras. Para as próximas semanas, a proximidade do final do mês pode restringir as vendas de maçãs, exercendo pressão sobre as cotações ou, pelo menos, impedir possíveis valorizações.

Fonte: Cepea/Hortifruti