Inscrições abertas para o Curso Técnico em Fruticultura do Sindicato Rural em São Joaquim

Processo Seletivo Curso Técnico em Fruticultura EAD 2024/1

Clique aqui e faça sua inscrição

Inscrições aberta para o Processo seletivo curso fruticultura com cursos técnicos na modalidade de ensino a distancia oferecidos pelo Senar, você consegue conciliar sua vida profissional e se capacitar para garantir sucesso nos negócios rurais. faça sua inscrição a parti das 16:00 horas do dia 21/11/2023 ás 23:59 do dia 15/01/2023, horário de Brasília

➡ Período de inscrição: das 16h00 do dia 21/11/2023 às 23h59 do dia 15/01/2024, horário de Brasília.

➡ Mais informações sobre o Processo Seletivo 2024/1? Confira o Edital aqui

➡ Acesse o Guia do Edital com o passo a passo simplificado. Confira aqui

➡ Mais informações sobre o Curso Técnico em Fruticultura? Confira aqui

ETAPA I – ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES

➡ Etapa onde a documentação anexada na inscrição será analisada.

➡ Nessa etapa, duas listagens serão divulgadas:

Lista de Inscrições Válidas (antes dos recursos): será divulgada no dia 19/01/2024.

– Lista das Inscrições Válidas: será divulgada no dia 23/01/2024.

➡ Para seguir no processo seletivo, seu nome deve estar na Lista das Inscrições Válidas.

ETAPA II – CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

➡ Etapa de aprovação dos candidatos.

➡ Este processo é definido pelas Administrações Regionais do Senar e-Tec. Em breve, o regulamento classificatório será disponibilizado ao final desta página. Para mais informações sobre o processo classificatório, consulte o site da regional do polo escolhido.

➡ Nessa etapa, são divulgadas duas listagens:

Lista dos Candidatos Classificados (antes dos recursos): será divulgada no dia 19/02/2024.

– Lista dos Candidatos Aprovados: será divulgada no dia 21/02/2024.

➡ Caso seu nome esteja na Lista dos Candidatos Aprovados, você estará apto(a) para realizar a matrícula.

MATRÍCULA

➡ Os candidatos aprovados deverão realizar suas matrículas presencialmente, entre os dias 22/02/2024: (após as 12h, horário de Brasília) e 29/02/2024.

➡ Faça um checklist dos documentos obrigatórios para apresentar no ato da matrícula – originais e fotocópias ou autenticados em cartório. Consulte o Edital!