Conheça os passos da “dança da Lua” no céu desta semana; deslumbrante

A Lua se aproxima do Sol, depois de Mercúrio e, por fim, da Terra, em um espetáculo de dança usando o céu como palco

Esta semana, o céu servirá de pista para uma verdadeira “dança da Lua”. O satélite natural da Terra vai atingir o ponto mais próximo do Sol, encontrar-se com Mercúrio ao rodopiar pelo salão celeste e finalizar seu número bem perto do nosso planeta.

De acordo com o guia de observação astronômica InTheSky.org, o espetáculo tem início na quarta-feira (16), às 12h39. Nesse momento, a Lua vai chegar no ponto mais próximo do Sol – o chamado periélio. Ela estará a pouco menos de uma unidade astronômica (UA) da nossa estrela hospedeira – algo em torno de 150 milhões de km.

Dando continuidade à sua “turnê mensal” de novembro pelos planetas do Sistema Solar, após passar por Vênus, a Lua vai visitar Mercúrio na quinta-feira (14), aparecendo bem pertinho dele no céu em um fenômeno conhecido como conjunção astronômica.

De qualquer maneira, ao longo de todo o dia, eles ainda estarão bem próximos – não o suficiente para caber dentro do campo de visão de um telescópio, mas sendo facilmente vistos a olho nu ou através de um par de binóculos.

A Lua estará com magnitude de -8.6, e a de Mercúrio será de -0.5, ambos na constelação de Sagitário. Quanto mais brilhante um corpo parece, menor é o valor de sua magnitude (relação inversa). O Sol, por exemplo, que é o objeto mais brilhante do céu, tem magnitude aparente de -27.

Por fim, no sábado (16), a Lua alcança o perigeu, que é o ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Na ocasião, ela estará posicionada na constelação de Capricórnio.

Com informações: Olhar Digital