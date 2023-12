Idoso morre após ser atacado por boi em comunidade rural no interior de Chapecó

Um homem de 80 anos morreu após ser atacado por um boi na comunidade de Colônia Cella, a cerca de 14 quilômetros do Centro de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Ele estava com mais duas pessoas, entre elas a esposa, de 81 anos, que foi atendida pelo Samu e conduzida instável ao hospital.

Já a terceira vítima, um vizinho do casal, de 60 anos, foi conduzido por meios próprios, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Segundo o CBMSC, o ataque ocorreu próximo à propriedade da vítima. O animal teria fugido e as vítimas teriam tentado contê-lo.

O idoso teve vários ferimentos internos e externos. A equipe do Samu fez a descompressão da condição de pneumotórax (quando há ar entre duas camadas que revestem os pulmões), no entanto, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória, foi intubada, mas não resistiu e morreu no local.