Coral Vozes da Liberdade vai encantar São Joaquim nesta quinta-feira 14

O Coral Vozes da Liberdade, um projeto que celebra 23 anos de existência, está programado para realizar uma apresentação especial na Igreja Matriz de São Joaquim, no próximo dia 14 de dezembro, às 19 horas.

O evento vai contar com os talentosos alunos da Escola Municipal MUTIRÃO, localizada em Lages, e conta com o apoio fundamental da FUNDAÇÃO CULTURAL, da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e da PREFEITURA, que reconhecem a importância do Projeto Canto Coral na formação cultural e educacional dos jovens envolvidos.

O Coral Vozes da Liberdade, sob a regência da Professora Regente Mariza Bunn Talon e acompanhado pelo talentoso músico arranjador Dom Finardi, é composto por 47 alunos que têm dedicado seu tempo e talento à música coral.

A apresentação promete ser um verdadeiro espetáculo, destacando não apenas a qualidade musical do coral, mas também o comprometimento e a paixão dos jovens artistas. A Igreja Matriz de São Joaquim será o cenário perfeito para acolher as melodias harmoniosas e as vozes talentosas do Coral Vozes da Liberdade.

A Administração Municipal faz um convite especial a toda a comunidade para participar deste momento único, prestigiando o esforço e a dedicação dos alunos que integram esse projeto de sucesso. A presença de todos é fundamental para enriquecer ainda mais esta experiência cultural e fortalecer o apoio a iniciativas educacionais e artísticas em São Joaquim.