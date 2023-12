Chuva de meteoros ilumina o céu em Santa Catarina

A chuva de Geminídeas teve seu ápice na madrugada desta sexta-feira (15) e proporcionou a visão de mais de 400 meteoros iluminando o céu de Santa Catarina. O astrônomo amador Jocimar Justino filmou o fenômeno em Monte Castelo, no Norte de Santa Catarina. As informações são do g1.

Segundo Jocimar, a chuva nessa época do ano foi “espetacular” graças às condições do céu, que na ocasião estava límpido, proporcionando uma visão privilegiada dos meteoros. Ele classificou o evento como “um dos destaques astronômicos do ano”:

As Geminídeas, conhecidas por sua vivacidade e brilho, cruzaram o céu a uma velocidade de aproximadamente 120 mil quiômetros por hora, criando um espetáculo visual memorável — diz Jocimar.

Jocimar explica o que causa o fenômeno luminoso:

— O meteoro pode ser causado pela entrada de qualquer objeto sólido na atmosfera terrestre. Geralmente são causados por meteoroides, que são rochas de até um metro. Se passar de um metro, passam a ser chamados de asteroides. Já os meteoritos são as rochas que eventualmente sobrevivem ao calor gerado na entrada atmosférica e acabam chegando ao solo.