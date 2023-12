“Polícia Civil leva alegria no Natal: Entrega de brinquedos para crianças carentes” na  campanha natal solidário

Na tarde desta sexta-feira, 15/12, a Polícia Civil em São Joaquim/SC realizou a entrega de brinquedos da campanha natal solidário orquestrado pela Delegacia Geral da Polícia Civil. Os brinquedos que foram captados por meio de doações de policiais civis e do público em geral tiveram a sua distribuição para o Clube da Lady, que trabalha com ações para famílias carentes e para as crianças da Casa Lar, ambas situadas na cidade de São Joaquim/SC. A Polícia Civil de Santa Catarina agradece a todos que de alguma forma contribuíram para o resultado da campanha.

