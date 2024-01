Confira a programação da 57ª Festa Tradicionalista de Santa Isabel de 12 a13 janeiro

Um dos mais esperados eventos do tradicionalismo gaúcho inicia na próxima sexta-feira 12 em Santa Isabel, no interior de São Joaquim Serra Catarinense, onde será palco de um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados pela tradição gaúcha: a 57ª Festa Tradicionalista do CTG Mangueira, que será realizada nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2024, no emblemático Parque Nenzo Sá, em Santa Isabel.

Com suas porteiras abertas, o Parque Nenzo Sá se prepara para receber visitantes e participantes de diversas regiões, unindo-se em uma celebração que destaca a rica cultura gaúcha. O evento promete dias de intensas atividades, resgatando tradições e promovendo o encontro de famílias e comunidades que compartilham o amor pela cultura tradicionalista.

O ponto alto da festa será o rodeio, que promete emocionar o público com a destreza dos peões, a força dos animais e a vibração contagiante das arquibancadas. A competição, que já se tornou uma tradição na região, atrairá competidores locais e de outras localidades, prometendo espetáculos de tirar o fôlego e disputas acirradas.

Além do rodeio, a programação da festa conta com apresentações artísticas, shows musicais, danças tradicionais e gastronomia típica. O CTG Mangueira, reconhecido por sua dedicação à preservação das tradições gaúchas, desempenhará um papel fundamental na organização do evento, garantindo que cada detalhe reflita a autenticidade e a paixão pela cultura do Rio Grande do Sul.

Diante da expectativa de reunir um público expressivo, a organização do evento está trabalhando incansavelmente para garantir a segurança e o conforto dos participantes. O Parque Nenzo Sá será transformado em um verdadeiro reduto da cultura gaúcha, onde as tradições serão celebradas com entusiasmo e alegria.