Ordenação Diaconal do Joaquinens “Gustavo Borges de Souza” será no dia 10 de Fevereiro; veja como participar

No dia 10 de fevereiro (sábado) às 15h, na Paróquia Santa Ana, em Ponte Alta/SC, acontecerá a Ordenação Diaconal do Gustavo Borges de Souza, seminarista de nossa Paróquia São Joaquim. Após 11 anos de formação, é chegado o momento de celebrar os últimos passos definitivos. O primeiro deles é este, a Ordenação Diaconal.

Para ser padre, e receber o Sacramento da Ordem, o seminarista precisa passar pela ordenação diaconal, que se divide em duas possibilidades: o diaconado permanente, quando o diácono pode casar e constituir uma família, e o diaconado transitório, que o Gustavo receberá, que é em vista do Sacerdócio. Segundo a Igreja Católica, o diaconado transitório deve ter a duração de aproximadamente 6 meses, e então conferir a ordenação presbiteral. Para a comunidade joaquinense é uma alegria ver um filho desta terra encerrando sua caminhada e chegando ao diaconado.

Caravana

A Paróquia de São Joaquim está promovendo uma caravana para ir até Ponte Alta no dia 10 de fevereiro. Os padres da paroquia estão motivando que cada capela da paróquia envie representantes das comunidades para este momento. Para reservar um lugar no ônibus, é preciso ir até a Secretaria Paroquial. O valor da passagem é de R$ 20,00. É preciso apresentar o documento de identidade.

Vida

O seminarista Gustavo tem 27 anos, é natural de São Joaquim, filho de Zita Borges da Silva e Vilson Nazareno de Souza. Estudou os primeiros anos na antiga EEB Rocha Pombo e, da 3ª série ao 2º ano do Ensino Médio, no Colégio São José. Iniciou os estudos no seminário em 2013, onde concluiu o 3º ano do Ensino Médio. Formou-se em Filosofia (2016 -Brusque/SC) e está concluindo a faculdade de Teologia, em Passo Fundo/RS. Neste ano, após a ordenação diaconal, ajudará aos finais de semana na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a Igreja do Navio, em Lages.