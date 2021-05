Carmen Zanotto deixa secretaria de saúde de SC e retorna à câmera dos deputados com um legado

Ciente do meu dever como cidadã e técnica, aceitei assumir a Secretaria de Estado da Saúde em um momento difícil, a convite da governadora interina Daniela Reinehr.

Busquei auxiliar na coordenação e execução da política pública de saúde, em especial na gestão desta grande crise sanitária, e me empenhei em gerir a pasta com o mesmo senso de responsabilidade que sempre pautou a minha trajetória.

Foram dias intensos, desafiadores, mas cumpri a missão com a certeza de ter ao lado uma equipe competente e dedicada. Registro aqui minha gratidão, mais uma vez, a todos que têm como função, direta ou indireta, cuidar das pessoas. A todos que sabem que uma pessoa não é só uma pessoa, mas o amor de alguém.

Agradeço a todos pela confiança e o meu trabalho não para.

Retorno à Câmara Federal para continuar a contribuir no combate à COVID-19 e a defender as pautas de Santa Catarina e do Brasil.

Obrigada de coração a todos que estiveram ao meu lado, incansáveis, durante todo esse período.

Desejo sucesso ao governo e ao gestor de saúde. O sucesso do governo é o sucesso do seu povo.

Forte abraço a todos. Fiquem com Deus!

Carmen Zanotto