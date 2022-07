Cooperativa Agroindustrial da Mulher Serrana – COOPERMUSE

Edital de Convocação n°002/2022 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A presidente da Cooperativa Agroindustrial da Mulher Serrana – COOPERMUSE-, no uso das atribuições que confere o artigo 16, item f §2, do Estatuto Social da Coopermuse, convoca as senhoras associadas que nesta data somam 26 (vinte e seis) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 29 de Julho de 2022, na sede da Epagri – a Rua Araújo lima, 102, Bairro Jardim Caiçara, cidade de São Joaquim, estado de Santa Catarina, às 13:00 horas em 1ª convocação com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas em condições de votar; às 14:00 horas em 2 ª convocação com a presença de 50% mais uma associada; às 15:00 horas em 3ª e última convocação com a presença mínima de 10 (dez) associadas para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA:

Relatório de Gestão;

Parecer do Conselho Fiscal;

Balanço 2021;

Demonstrativo de Sobras ou Perdas de 2021;

Destinação das Perdas ou Sobras apuradas de 2021;

Outros assuntos de interesse da sociedade;

São Joaquim, 13 de Julho de 2.022

GILCEMERE ZANETE NESI

Diretora Presidente

Cooperativa Agroindustrial da Mulher Serrana

CNPJ 12.575.143/0001-00

NIRE 4200022693