Mulher morre após ser atropelada por trator no em SC

Mulher morre após ser atropelada por trator no município de Ponte Alta do Norte. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (14), na BR-116, Km 167, no bairro Rondinha. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência.

A vítima, um mulher de 41 anos, foi encontrada deitada na via apresentando múltiplas fraturas, com ausência dos sinais vitais. O médico que se encontrava no local atestou o óbito. O veículo envolvido foi um trator florestal conduzido por um homem de 37 anos, que nada sofreu. O local ficou aos cuidados Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Civil e Polícia Científica.

Com informações: PRF