Governo do Estado entrega mais 71 ônibus e encerra o ano com 221 veículos novos para o transporte escolar

O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, entregaram mais 71 ônibus novos para o transporte escolar de Santa Catarina. O investimento de R$ 15,1 milhões, com recursos da emenda coletiva do Fórum Parlamentar Catarinense, beneficiará 66 municípios de todas as regiões do Estado. A solenidade ocorreu na tarde desta sexta-feira, 18, em Itajaí.

“Para chegarmos neste momento, muitas pessoas trabalharam juntas. Esse movimento é um exemplo de que a parceria entre o Estado, a bancada federal catarinense e os municípios resulta em benefício e mais qualidade de vida para o cidadão. Neste caso, beneficia estudantes que dependem do transporte para chegarem à escola. A educação precisa de ações concretas que incentivem o aluno a estarem dentro da sala de aula”, enfatiza o governador Carlos Moisés.

Com mais essa entrega, o Governo do Estado encerra o ano com 221 ônibus novos para o transporte escolar, sendo 113 veículos adquiridos pela Secretaria de Estado da Educação (SED) e 108 por emendas parlamentares. O investimento total no transporte escolar apenas em 2020 chega a R$ 48,9 milhões, incluindo recursos do orçamento federal e estadual.

Com os outros 145 ônibus entregues em 2019, o Governo do Estado chega a 366 veículos novos adquiridos em dois anos. O número representa um aumento de quase 150% na frota do transporte escolar em Santa Catarina, que até 2018 havia recebido 252 ônibus do Governo do Estado. Esses ônibus beneficiarão cerca de 115 mil estudantes da rede estadual de ensino que utilizam o transporte escolar.

“Encerramos o ano letivo de 2020 cumprindo com o compromisso de levar mais conforto e segurança aos estudantes catarinenses. Esta é uma prioridade que se une a um conjunto de ações e investimentos para transformar o ambiente escolar e dar mais qualidade à Educação de Santa Catarina “, frisa o secretário Natalino Uggioni.

Lista de municípios beneficiados e parlamentares envolvidos

Foram 19 parlamentares envolvidos com a emenda desta entrega: Carmen Zanotto, Celso Maldaner, Cesar Souza, Dalírio Beber, Dário Berger, Décio Lima, Esperidião Amin, Geovania de Sá, João Paulo Kleinubing, João Rodrigues, Jorge Boeira, Jorginho Mello, Marco Tebaldi, Mauro Mariani, Paulo Bauer, Pedro Uczai, Rogério Peninha, Ronaldo Benedet e Valdir Colatto.

O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado Daniel Freitas, destaca a ação da bancada para contribuir com as melhorias na Educação. “Junto com o Governo do Estado e Federal, estamos alcançando o cidadão, os estudantes que estão lá na ponta, nos municípios e que terão melhores condições no acesso à escola”, reforça Freitas. Também falaram em nome da bancada federal, enaltecendo a importância da parceria para a educação em Santa Catarina, os senadores Dário Berger e Jorginho Mello.

Um dos veículos entregues nesta sexta-feira seguirá para o município de Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense. Quem comemora a conquista é a secretária de Educação do município, Geisa Borges. Ela conta que devido à extensão territorial, o transporte escolar é requisito fundamental para que os estudantes tenham acesso às atividades na escola. “E poder contar com um ônibus como este, bem equipado, novo e confortável é motivo de muita alegria, porque vamos conseguir fazer o transporte com mais segurança e qualidade”, conclui.

A lista de municípios beneficiados com ônibus neste lote inclui ainda Abelardo Luz, Águas Frias, Alfredo Wagner, Anita Garibaldi, Aurora, Balneário Piçarras, Balneário Rincão, Biguaçu, Blumenau, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Bombinhas, Braço do Norte, Braço do Trombudo, Brusque, Campo Erê, Canelinha, Cerro Negro, Chapadão do Lageado, Correia Pinto, Curitibanos, Dona Emma, Faxinal dos Guedes, Forquilhinha, Garuva, Governador Celso Ramos, Irineópolis, Itajaí, Lages, Lajeado Grande, Leoberto Leal, Lontras, Major Gercino, Major Vieira, Massaranduba, Meleiro, Navegantes, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Nova Veneza, Novo Horizonte, Orleans, Otacílio Costa, Papanduva, Passos Maia, Penha, Pescaria Brava, Pinhalzinho, Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco, Rio dos Cedros, Rio Rufino, Sangão, Santa Helena, São Joaquim, São José, São José do Cerrito, São José do Cedro, Saudades, Seara, Timbó Grande, Turvo, Vargem Bonita, Videira e Xanxerê.

Também acompanharam a solenidade de entrega de ônibus escolares, em Itajaí, o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, a deputada federal Carmen Zanotto e os deputados estaduais coronel Mocellin, Ivan Naatz e Paulinha, além de prefeitos e outras autoridades.

A entrega desta sexta-feira foi o segundo lote de veículos previstos na emenda do Fórum Parlamentar Catarinense. O primeiro lote teve 22 ônibus escolares e foi entregue em agosto, com participação dos parlamentares Coronel Armando, Dalírio Beber, Hélio Costa, João Rodrigues, Jorge Boeira, Marco Tebaldi, Paulo Bauer, Peninha e Valdir Colatto.

Ônibus seguem o padrão do Programa Caminho da Escola

Os veículos entregues nesta sexta-feira respeitam o padrão do Programa Caminho da Escola, aprovado pelo MEC e pelo INMETRO como o melhor modelo para o transporte dos estudantes do ensino básico. Os ônibus têm custo de R$ 214 mil por unidade e capacidade para transportar até 59 estudantes.

Todos os ônibus tiveram a instalação de um dispenser com álcool em gel para higienização das mãos dos estudantes dentro dos veículos. Essa é uma das medidas sanitárias previstas no Plano de Contingência Estadual para Educação (PlanCon) com objetivo de prevenir a disseminação de Covid-19.

Como funciona

Em Santa Catarina, o transporte escolar é feito pela Secretaria de Estado da Educação, em pareceria com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina (Undime), incluindo os alunos das redes estadual e municipal de ensino. A gestão é feita pelos municípios e o Estado faz repasses mensais, que alcançam o valor de R$ 11 milhões, para custeio do transporte dos alunos e manutenção dos ônibus.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom