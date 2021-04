Fapesc abre inscrições para 30 bolsas de R$ 4 mil para gestão de projetos

Já estão abertas as inscrições para atuar no Núcleo de Projetos Setoriais (NUPROJ), organizado pelo Escritório de Gestão de Projetos de Santa Catarina (EPROJ). A ação envolve diferentes secretarias e instituições do Governo do Estado para melhorar a gestão de projetos. São 30 bolsas para especialistas no valor de R$ 4 mil.

A seleção é realizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). As inscrições vão até 22 de abril diretamente no site ou na plataforma da fundação. O período da bolsa é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Segundo o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, o objetivo é ampliar as ações de ciência, tecnologia e inovação dentro do Governo do Estado. “Permitir a qualificação de bolsistas a partir das demandas da sociedade catarinense são objetivos desta chamada pública. Buscamos gerar inovação e oportunidades também para dentro da administração pública”, destaca.

A gerente de Eventos em CTI, Ana Paula Netto Carneiro, também responsável pelas bolsas, completa ainda que a atuação dos bolsistas deve contribuir para a implantação de práticas de pesquisas e inovação por meio da disseminação e consolidação do modelo de governança por projetos. “Desta forma, contribuindo com o equilíbrio regional, o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população do Estado de Santa Catarina”, conclui.

Esse é o segundo edital para bolsistas em parceria com o EPROJ. O primeiro foi lançado no início de 2020. O investimento neste ano chega a R$ 2,88 milhões.

O coordenador geral do EPROJ, Vitor Correa, explica que foram selecionados 20 especialistas no último edital para atender 15 órgãos públicos e entidades do Governo de Santa Catarina. “Avançando o plano de estruturação do NUPROJ, essa chamada tem o objetivo de fortalecer os núcleos já existentes e possibilitar a criação de novos”, completa.

Quem pode participar

Podem participar do edital 07/2021 profissionais graduados em qualquer área, mas com pós-graduação em Gerenciamento de Projetos ou com certificações PMP (Project Management Professional), PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner), MPM (Master Project Manager), PSM I (Professional Scrum Master I), CSM (Certified ScrumMaster) ou PRINCE2 (Practitioner).

A chamada faz parte do Programa #Fapesc@Gov+Pesquisa&Inovação, que tem o objetivo de levar ações de ciência, tecnologia e inovação para dentro dos órgãos públicos do governo do Estado.

Em caso de dúvidas sobre o edital, é possível enviar a pergunta para o e-mail inova.gov@fapesc.sc.gov.br.

Por Gisele Krama

Assessoria de Imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc