SC encerra semestre letivo com 70% de alunos no modelo presencial e 95% de professores vacinados

Com o início do recesso escolar para os estudantes nesta semana, a rede estadual encerra o primeiro semestre de um ano letivo atípico e marcado por transformações na educação. Um semestre que iniciou com muita expectativa no dia 18 de fevereiro, quando os alunos retornaram às salas de aula após quase um ano de ensino remoto, e que se encerra com cerca de 70% dos alunos frequentando as aulas presenciais.

Ao longo do semestre, o Governo do Estado antecipou a vacinação dos profissionais da Educação em Santa Catarina. A imunização deste grupo começou em 26 de maio e nesta semana já alcançou 95% dos professores e todos os trabalhadores da equipe gestora, de alimentação e transporte, que atuam nas escolas e órgãos administrativos de Educação, do Ensino Infantil até do Ensino Superior.

Para acelerar e organizar a vacinação dos profissionais da educação, a SED coordenou a criação do Plano de Vacinação para o grupo e um levantamento inédito com informações sobre todos os trabalhadores do setor no estado. O ‘Censo da Educação Catarinense’ detalhou informações de 201 mil pessoas, entre professores, técnicos, profissionais de limpeza, serviços gerais, alimentação, vigilantes e todos os demais trabalhadores que atuam na educação em Santa Catarina. O levantamento também será utilizado para planejar e criar políticas públicas para qualificar a educação.

O secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, conclui que o semestre letivo teve conquistas e aprendizados importantes para a educação. “Santa Catarina foi pioneira no retorno às aulas. Conseguimos manter as atividades presenciais, mesmo no auge da pandemia, porque construímos regramentos claros e tínhamos o controle dos dados de contágio nas escolas. Com a vacinação de quase todos os professores, outra conquista para o Estado, os pais e alunos se sentem ainda mais seguros para voltar ao presencial”.

O monitoramento de casos suspeitos e confirmados nas escolas estaduais foi realizado por um painel digital e interativo atualizado em tempo real, com informações de professores, estudantes e demais profissionais da rede estadual de ensino. Esses dados eram atualizados diariamente pelos próprios gestores escolares e compilados pela SED, o que possibilitou atuar nas unidades com maior número de casos.



Foto: Divulgaçã/Arquivo/SED

Expectativa de entregas para o segundo semestre

Após um semestre marcado pela adaptação de alunos e professores aos regramentos sanitários das aulas presenciais, a expectativa é que o segundo semestre letivo seja de entregas e investimentos para os alunos, professores e unidades escolares. Nesse contexto, Luiz Fernando Vampiro também antecipa que haverá avanços na Infraestrutura Escolar, com o início de obras após a reestruturação do setor na SED.

“Iniciamos o ano com foco em garantir a segurança dos alunos. Ainda temos esse cuidado, mas agora precisamos avançar em outras áreas também. Estamos trabalhando para entregar notebooks para os professores, avançar na remuneração da categoria, adquirir novos equipamentos para as escolas, desenvolver novas formações pedagógicas e investir na infraestrutura das escolas, seja com reformas ou com a construção de quadras. Queremos que o ensino público de Santa Catarina volte a ser referência no Brasil”.

Veja abaixo algumas ações em andamento para o segundo semestre letivo:

Remuneração de R$ 5 mil e plano de carreira para o magistério: O Governo do Estado entregou à Assembleia Legislativa na semana passada uma proposta de remuneração mínima de R$ 5 mil aos profissionais do magistério estadual, com jornada de 40 horas semanais e curso superior. A medida deve beneficiar 12.252 servidores ativos, 10.119 inativos e 26.484 admitidos em caráter temporário, totalizando 48.858 professores — 63,9% do total de servidores da rede estadual. Além disso, o Governo do Estado trabalha no projeto que vai descompactar a carreira do magistério, para que a remuneração dos professores aumente com a progressão de estudos e tempo de serviço.

Entrega de notebooks para os professores: Com o Programa Aprendizagens na Cultura Digital, o Governo do Estado irá distribuir notebooks e oferecer acesso gratuito à internet aos professores da rede estadual. A ação tem como objetivo qualificar o trabalho docente e o ensino em Santa Catarina, além de ampliar as possibilidades pedagógicas. Além disso, será ampliado o programa de acesso gratuito a pacotes de dados para alunos e professores, facilitando o uso da internet para realização de atividades no Tempo Casa.

Avanços na Infraestrutura Escolar: Desde junho, com a reestruturação da área de Infraestrutura Escolar da SED, foram anunciadas obras de reforma e ampliação em várias regiões de Santa Catarina. Apenas na Grande Florianópolis, houve o início de obras em sete escolas com investimento de R$ 9,9 milhões. Atualmente há 160 contratos em andamento de projetos de reformas e ampliações. Assim, a expectativa é de que as intervenções de infraestrutura, sejam de reforma ou manutenção, cheguem a mais escolas estaduais.

Investimento recorde no Programa Uniedu: Em junho também foi anunciada a ampliação dos recursos para o Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu). Com o acréscimo, estão previstos R$ 467,3 milhões para as bolsas de estudantes em cursos de graduação e pós-graduação. Este é o maior repasse da história, com valor que representa um aumento de 76% em relação ao investido no ano passado, que totalizou R$ 264,3 milhões.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED