Udesc Lages fará aferição de temperatura para ingresso no campus a partir de segunda 9 agosto

A partir da próxima segunda-feira, 9, o Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Lages, realizará a aferição de temperatura de todas as pessoas para ingresso no campus.

Haverá um ponto de aferição exclusivo para os pedestres, logo na entrada, e outro para veículos no sistema drive-thru, em frente à Associação dos Servidores do CAV (Ascav).

Por este motivo, quem estiver de carro deverá, obrigatoriamente, seguir à direita ao entrar no campus. Esta via passará a funcionar em mão única, exclusiva para entrada. A via em frente ao prédio da Administração também funcionará em mão única para os veículos, sendo exclusiva para saída do campus.

A aferição de temperatura é medida obrigatória prevista na Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 983, 15 de dezembro de 2020, que estabelecer protocolos de segurança sanitária para o retorno de atividades escolares/educacionais e, também, prevista no Plano de Contingência para Retorno Presencial das Atividades (PlanCon) da Udesc Lages. O documento foi elaborado para nortear a instituição e preparar a comunidade acadêmica para a retomada das aulas de forma presencial, ainda sem data definida.

A instituição mantém todos os protocolos de segurança para garantir a proteção da comunidade acadêmica e externa, como uso obrigatório de máscaras, higienização com álcool em gel e distanciamento entre as pessoas.

Servidores e estudantes sintomáticos ou que tenham tido contato com pessoas sintomáticas ou com confirmação de Covid-19 devem ficar em casa e preencher o Formulário eletrônico para notificação de casos.

