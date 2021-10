Dia do Professor: aprovada tabela de descompactação salarial em SC

A maior novidade será anunciada nesta sexta (15) pelo governador Moisés no Dia do Professor: a aprovação e a remessa à Assembleia Legislativa na próxima terça-feira (19) do projeto de descompactação da tabela salarial do magistério, reivindicação de décadas dos professores.

Aqueles que com doutorado recebiam cerca de R$ 8.000,00 passarão a ganhar R$ 11.000,00, de acordo com os estudos realizados pelas Secretarias da Educação, Fazenda, Administração e Casa Civil. Os secretários destas pastas irão ao parlamento levar o projeto.

O piso beneficiou 63% do magistério; o projeto da descompactação vai abranger os outros 23%, segundo o secretário da Educação.

Fato relevante: todas estas conquistas históricas do magistério estão sendo concedidas pelo governo, sem greves e pressões do Sinte. Sindicato que jogou mal na greve sanitária. O secretário recebeu 6 ofícios, mas em função do radicalismo do Sinte, suspendeu o diálogo desde então.

O Dia do Professor terá, assim, as melhores notícias.

Com informações ND