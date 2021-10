Homem reclama da demora no almoço e apanha da esposa e enteada com pau em SC

Após reclamar que o almoço ainda não estava pronto, um homem apanhou da própria esposa em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na última segunda-feira (11). A confusão só terminou após a chegada da PM (Polícia Militar).

A vítima, de 38 anos, contou aos policiais que chegou do trabalho e discutiu com sua mulher, por volta das 13h30, porque o almoço ainda não estava pronto. Na briga, a esposa e a enteada, iniciaram as agressões com um pedaço de pau.

O homem sofreu cortes no braço direito e foi para a casa da mãe de onde ligou para a polícia. O caso, que aconteceu no bairro Nossa Senhora do Rosário, foi registrado em um boletim de ocorrência.

Com informações Nd