Professores relatam problemas em provas do processo seletivo do Estado na Grande Florianópolis

Aglomeração, atraso e até desmaio. Acafe e Secretaria de Estado da Educação se posicionaram sobre os relatos.

Professores que participaram das provas do processo seletivo para admissão em caráter temporário, relataram confusão e aglomeração em locais de prova na Grande Florianópolis, na tarde deste domingo (19).

Os relatos foram compartilhados nas redes sociais e pelo WhatsApp. Segundo os professores, situações como salas lotadas, atraso na entrega das provas e até desmaio de uma participante.

Alguns educadores que entraram em contato com a equipe de jornalismo do SCC SBT, alegaram que não conseguiram verificar se as provas estavam lacradas quando o aplicador entrou na sala.

Segundo os candidatos, as cadeiras da sala de aula estavam muito próximas e no horário oficial de início, ainda havia fila para entrar na sala. Uma mulher que estava no local chegou a passar mal.

Também segundo os professores, algumas pessoas puderam entrar depois do horário.