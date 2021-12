Serra do Rio do Rastro volta a ter desmoronamento de barreira

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), informa que por volta de 19h00h do dia 19/12/2021 houve um desmoronamento de barreira na Serra do Rio do Rastro.

O desmoronamento ocorreu na altura do km 406,100, sendo que nenhum veículo foi atingido. O local ficou sinalizado e o transito não foi interrompido ficando em meia pista. Foi realizado contato com a Secretaria de Infra Estrutura e nas próximas horas será providenciado a liberação da via interditada.

A Policia Militar Rodoviária segue monitorando o local e fazendo rondas.

No dia 08 de Dezembro um carro foi atingido por uma pedra que se desprendeu da encosta da Serra do Rio do Rastro. Lembrando que as obras já foram concluídas após cerca de 500 dias de trabalho para deixar a Serra mais segura.

Fonte: 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra