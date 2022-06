Pedro Luiz Ostetto participa do dia da família na escola, em Bom Jardim da Serra

No final do mês de maio aconteceu o “Dia da Família” na Escola Municipal São Gerônimo em Bom Jardim da Serra, onde foi tudo preparado com muito carinho, dedicação e cuidado, para receber os alunos e seus pais/irmãos/avós. O prefeito Pedro Luiz Ostetto sempre presente junto à comunidade Bomjardinense junto a sua esposa e equipe, interagiram com as crianças e pais presente no evento.

“Fiz questão de participar desse evento e estou muito feliz, pois aqui fui recebido com muito carinho. Todas as apresentações foram muito bonitas e emocionantes. Quero reforçar aqui o compromisso da nossa gestão em seguir investindo para melhorar cada vez mais a educação pública municipal. Sabemos que os nossos jovens terão um futuro promissor se tiverem acesso a um ensino de qualidade, e uma estrutura escolar de qualidade e nós não estamos medindo esforços para proporcionar isso”. Parabenizo à Diretora Tati, professores, merendeiras, funcionários da limpeza, demais colaboradores, Bombeiros e Secretaria de Educação. Salienta Pedro Ostetto.

A importância deste tipo de evento:

Encontros ressaltam a importância da participação da família na escola.

Escolas da rede municipal de ensino promovem evento para

aproximar ainda mais as famílias do ambiente escolar. Haja visto, que a família é o primeiro laço social de uma criança, ocupando um lugar fundamental em sua vida, tendo assim um impacto bastante significativo no seu desenvolvimento. Presente em todas as sociedades, a família é um ambiente de socialização, atuando como principal mediadora dos padrões, modelos e influências culturais. Por isso, a participação da família é tão importante no processo de ensino das crianças.