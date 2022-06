Duas mulheres se tornam comandantes de batalhões do CBMSC pela primeira vez

O dia 13 de junho é marcado na história do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) como a data da emancipação da corporação, que em 2003 deixou de pertencer à Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). E neste ano há um motivo a mais para celebrar: duas oficiais assumem, pela primeira vez na história, o comando de Batalhões de Bombeiros Militar (BBM).

A major Gauana Elis Pozzan Ecco vai comandar o 14º BBM em Xanxerê; e a major Priscila Casagrande, o 7ºBBM, em Itajaí. As duas são da mesma turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO), já chamaram a atenção em 2020 quando assumiram os cargos de subcomandantes, como pioneiras.

Pioneira da região Oeste

A major Gauana Elis Pozzan Ecco, que no dia 13 será promovida ao posto de tenente-coronel, está no subcomando do 6º BBM, com sede em Chapecó, e será a nova comandante do 14º BBM, com sede em Xanxerê, a partir do dia 21.

A Major Elis ingressou no CBMSC em 2006. Ao se formar, em 2009, retornou para Chapecó e permaneceu até 2011. De 2011 a início de 2017 trabalhou em Florianópolis, no 1º BBM, com sede na Capital e na Casa Militar do Governo do Estado. Em 2017 voltou a trabalhar no 6º BBM, atuando como Comandante da 1ª Companhia do 6ºBBM e como Gestora de Segurança Contra Incêndios.

Pioneira do Litoral

A major Priscila Casagrande é subcomandante do 7º BBM, com sede em Itajaí e passará ao comando do mesmo batalhão, a partir do dia 10.

A major ingressou no CBMSC 2006. Após a conclusão do curso, em 2009, atuou na área do 7º BBM. Depois, na Capital, trabalhou na Diretoria de Pessoal do CBMSC; no comando do corpo de alunos do Colégio Feliciano Nunes Pires (CFNP); na Gerência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), junto a Secretaria de Estado da Saúde, além do Estado Maior-Geral, último local em que esteve antes de retornar ao 7º BBM. Também foi comandante, da 3º Companhia, em Rio do Sul, que na época pertencia ao 5º Batalhão de Bombeiros Militar.

