Estão abertas as inscrições para o Enem PPL 2022

Estão abertas as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2022. Esta versão do exame é específica para os “adultos submetidos a penas privativas de liberdade” e para adolescentes sob medidas socioeducativas que inclua privação de liberdade, com regras complementares e prazos para adesão, inscrição e aplicação próprios.



O prazo de inscrição vai desta segunda-feira (10) até o dia 21 de outubro no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e as provas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.



O Enem PPL tem o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. “A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação”, informa o Inep.



O exame é aplicado desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Além de permitir o acesso ao ensino superior, o Enem PPL visa contribuir para elevar a escolaridade da população prisional brasileira.