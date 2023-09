“Destaque estudantil: Feira do Conhecimento em São Joaquim revela talentos e criatividade”

No dia 31, o Ginásio de Esportes Juraci Santos se transformou em um verdadeiro centro de aprendizado e criatividade durante a realização da Feira do Conhecimento de São Joaquim. O evento, que reuniu 24 escolas municipais, entre instituições da cidade e do interior, além dos centros de ensino infantil, celebrou a troca de saberes e a valorização do conhecimento adquirido pelos alunos.

Desde o início da manhã, a quadra do ginásio foi preenchida com uma rica exibição de trabalhos e apresentações musicais preparadas pela Escola de Arte e Música de São Joaquim. Os estudantes participantes não apenas demonstraram suas habilidades em maquetes, livros e projetos especiais, mas também compartilharam seu conhecimento com os visitantes.

A cerimônia de abertura contou com a presença ilustre do Secretário de Educação Municipal, Fabiano Padilha, do Vereador Marcio Eron e do Chefe de Gabinete José Macari e equipe da SMECD. Professores, alunos e pais também prestigiaram o evento, reforçando a relevância da iniciativa.

Fabiano Padilha, Secretário de Educação Municipal, destacou a importância da Feira do Conhecimento como um espaço para a troca de ideias e experiências. “Nossas ações visam proporcionar momentos especiais em toda a rede municipal de ensino, promovendo o intercâmbio de ideias em um ambiente criativo e cativante, com o intuito de alcançar uma aprendizagem verdadeiramente significativa”, ressaltou.

O evento teve como objetivo central compartilhar e exibir as experiências bem-sucedidas construídas no ambiente escolar. Além disso, a feira proporcionou uma oportunidade única para os alunos demonstrarem suas habilidades e descobertas, fortalecendo o senso de realização e incentivando a busca pelo conhecimento.

Ao final do dia, a Feira do Conhecimento de São Joaquim deixou uma marca inapagável, enfatizando a importância da educação, da criatividade e da colaboração no processo de aprendizagem. A iniciativa reforçou o compromisso da comunidade escolar em promover um ensino dinâmico e envolvente, que prepara os estudantes não apenas para os desafios acadêmicos, mas também para a vida como cidadãos ativos e pensadores críticos.