Educação da Serra Catarinense finaliza contribuições para Conferência Estadual

Mais de 650 contribuições foram produzidas por profissionais da Educação da Serra Catarinense ao Documento Referência que será levado, ainda esse mês, à Conferência Estadual de Educação. Foi o que se concluiu na Conferência Regional, que aconteceu durante todo dia desta terça-feira (14), no Teatro da Unifacvest e nas instalações de algumas salas de aula daquela instituição com 220 participantes.



Sob a Coordenação Geral do Professor Carlos Eduardo Moreira, a Conferência Regional mobilizou os 18 municípios abrangidos pela Amures e o Documento Referência deve ser entregue à Comissão Estadual até dia 23 de novembro. “Vamos entregar junto com o documento que produzimos, a relação de delegados(as) que irão para a Conferência Estadual. Serão 31 pessoas que nos representarão e defenderão nossas propostas para melhoria da qualidade da educação”, explicou Carlos Moreira.



O presidente do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (Cisama), prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva, participou da abertura da Conferência Regional e destacou a importância do evento para o futuro da educação. “O que estamos escrevendo nesse evento, é o que queremos para a educação pelos próximos 10 anos. Por isso, nosso comprometimento com o Documento Referência”, disse o prefeito.

Integram a Coordenação Organizadora Regional de Educação da Serra Catarinense CORED/SC, 27 membros de entidades como Amures, Cisama, Colegiado Regional de Educação da Serra Catarinense, escolas privadas, técnicos de secretarias municipais, Apae, Apas, Senac, Sesi, Senai, Sinte, instituições de ensino superior e outras entidades.



A Conferência Regional de Educação iniciou na segunda-feira (13), de forma virtual. Os participantes assistiram palestra do professor Carlos Eduardo Sanches, que tem larga experiência na área de gestão pública, com ênfase em administração educacional. E continuou nesta terça-feira, de forma presencial e participação maciça dos 18 municípios da Serra Catarinense.



A conclusão do Documento Referência só foi possível, graças a agilização dos trabalhos, através de comissões, redes virtuais, grupo de trabalho e da elaboração de quatro documentos orientadores. Sete eixos nortearam os trabalhos, dentro do que preconiza a Política Nacional de Educação, que coordenará em janeiro, a Conferência Nacional de Educação.