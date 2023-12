Eleições dos planos de gestão das escolas estaduais terminam nesta segunda-feira

As eleições dos Planos de Gestão (PGE) das escolas estaduais de Santa Catarina terminam nesta segunda-feira, 4. As eleições começaram nesta domingo, 3, nas escolas da Rede Estadual de Ensino e visam desenvolver uma gestão democrática, estabelecendo a possibilidade de escolha do Plano por meio da análise de propostas homologadas. Podem votar alunos, professores e responsáveis.

O Plano de Gestão tem o objetivo de esclarecer metas, objetivos e ações dos próximos anos das escolas estaduais, na gestão de 2024 até 2027. Os Planos homologados estão disponíveis para consulta da comunidade escolar no site da Secretaria de Educação (SED). O resultado dos Planos eleitos está previsto para o dia 11 de dezembro, com divulgação no site da SED.

Para a professora Joicy Alessandra da Silva, da EEB Maria do Carmo Lopes de São José, as eleições dos Planos de Gestão fortalecem a democracia nas escolas, dando a oportunidade para pais e professores escolherem o seu diretor. “Foi realizada uma pesquisa para sabermos quais eram as necessidades dos pais e dos alunos, fazendo assim todo o nosso plano com base nas demandas da comunidade escolar. Foi muito importante haver essas eleições para as escolhas dos gestores”.

A mãe Marlene Martins do Nascimento frisa que não se pode desperdiçar o poder de escolher o diretor da escola onde o filho vai estuda. “Se nós, como pais, podemos exercer esse nosso direito, temos o dever de utilizar o nosso voto. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, então nada melhor que trazê-los para votar conosco”.

Para a aluna do primeiro ano do ensino médio, Iara Camacho, da EEB Maria do Carmo Lopes, foi uma realização poder votar. “Pra mim é muito importante já podermos ter essa noção de como funciona a democracia, já tendo uma visão de como funciona o nosso país. Essa participação dos votos é muito gratificante”.

João Eduardo | SECOM