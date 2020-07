Tem sido frequente a queda de barreiras e rochas na Serra do Rio do Rastro e nesta sexta-feira (17) houve um novo registro por volta das 07h45min no km 409,400 na rodovia SC-390.

A barreira tomou parte de metade da pista de rolamento, no sentido Lauro Müller, Bom Jardim da Serra (quem subia a serra). Nenhum veículo foi atingido, o trânsito fluiu em meia pista até a retirada das pedras.

Com informações do 21°Grupo de Policia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra