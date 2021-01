Associação no Rumo do Esporte entrega projeto ao Prefeito Giovani Nunes

O projeto é o único na Serra Catarinense que tem a chancela da ONU com os objetivos da Agenda 2030, e engloba diversas categorias esportivas. A Associação no Rumo do Esporte está apta a receber verbas do poder público e também da iniciativa privada, estas que poder ser abatidas no Imposto de Renda.

A Associação sempre trabalhou para combater as desigualdades e incentiva o empoderamento feminino, fato muito forte que ocorreu quando foi disputado a Taça Kibola onde duas meninas integravam o elenco do time composto mais por garotos. Esse fato chamou atenção de quem estava presente e elogiou a iniciativa das meninas jogarem futsal junto com meninos.

O Coordenador do Projeto Cleber de Souza Neves participou de um curso do PENUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável) e Petrobras com a chancela certificada pela ONU, curso este que tem quase oito mil pessoas matriculadas com a participação de 116 municípios brasileiros e São Joaquim está batalhando para somar junto com estas outras cidades.

O Curso é uma territorialização e aceleração dos objetivos do desenvolvimento sustentável, na região Serrana o projeto que trabalha com o esporte para integrar a Agenda 2030 é a Associação no Rumo do Esporte de São Joaquim.

No projeto pretende firmar parcerias com o Executivo joaquinense, e tem a finalidade de captar alunos de todas as escolas, tanto do interior quanto na cidade, para que nos períodos que não esteja em sala de aula pratiquem alguma modalidade esportiva, também existe uma parceria com empresas a cidade que adotam um atleta ingressando eles no esporte proporcionando uma melhor qualidade de vida.